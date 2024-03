STJ pode mandar prender Robinho por estupro

Robinho foi condenado por estupro pela Justiça italiana (Foto: Divulgação / Santos)







06/03/2024

O Superior Tribunal de Justiça pode determinar a prisão do ex-jogador Robinho. No próximo dia 20, o STJ vai decidir se a sentença da Justiça italiana será homologada - ou seja, validada para o cumprimento da pena no Brasil. Robinho foi condenado por estupro. As informações são da jornalista Carolina Brígido, colunista do UOL.

O julgamento será realizado na Corte Especial do STJ, formada pelos 15 ministros mais antigos do tribunal. Ministros do colegiado consultados pela colunista do UOL em caráter reservado afirmam que a tendência é que a sentença seja homologada.

Integrantes do colegiado também disseram para a colunista que acreditam que haverá maioria de votos para determinar a prisão do ex-jogador, por meio de uma ordem direta do STJ ou por determinação para que um juiz de primeira instância expeça o mandado de prisão.

Robinho foi condenado a nove anos de prisão pela participação no estupro coletivo de uma albanesa em Milão, em 2013. A vítima disse que foi embriagada e abusada sexualmente por seis homens enquanto estava inconsciente. Os advogados alegaram que a relação foi consensual. O ex-jogador também foi condenado a pagar uma indenização à vítima no valor de 60 mil euros (cerca de R$ 322 mil).

A condenação de Robinho na Itália foi baseada principalmente em gravações de ligações, o que foi usado como argumento pela defesa no STJ para que ele não fosse preso no Brasil.