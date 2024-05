Sormani manda forte recado a Leila Pereira após rumores entre Crefisa e Vasco

Sormani mandou recado a Leila Pereira após rumores entre Crefisa e Vasco (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 18/05/2024 - 19:06 • São Paulo (SP)

Após a Justiça conceder liminar que retirou o futebol do Vasco das mãos da 777 Partners, a Crefisa, segundo o "Uol", seria uma das interessadas em comprar a SAF do clube. Nas redes sociais, o jornalista Fábio Sormani afirmou que, se o negócio for fechado, Leila Pereira deveria renunciar à presidência do Palmeiras.

- Se a Crefisa comprar a SAF do Vasco, Leila Pereira tem que renunciar imediatamente a presidência e deixar o conselho do Palmeiras. Só faltava essa: uma mesma pessoa controlar dois times de um mesmo país e que jogam a mesma divisão! Se ela não o fizer, os clubes têm que ir à Justiça - disparou Sormani.

A notícia do possível interesse da Crefisa no Vasco também causou estranheza em torcedores do Palmeiras nas redes sociais. A empresa pertence a José Roberto Lamacchia, marido de Leila Pereira. À ESPN, no entanto, o empresário negou qualquer possibilidade de negócio pela compra da SAF do Cruzmaltino.