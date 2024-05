Sincerão! Atacante usa rede social para desabafar e criticar time inglês; entenda

Berahino joga atualmente joga pelo AEL Limassol, do Chipre (Foto: Reprodução / Instagram)







Publicada em 09/05/2024

O atacante Saido Berahino, natural do Burundi, usou o X (antigo Twitter) para desabafar e criticar o Stoke, da segunda divisão do futebol inglês, seu ex-clube. Ao responder a perguntas de torcedores sobre sua carreira, Berahino foi "sincerão": "Era um lugar de m... para trabalhar.”

Berahino, que atualmente joga pelo AEL Limassol, do Chipre, deu a resposta a um torcedor do Stoke que perguntou por que ele tinha sido "tão ruim" no time. O jogador também escreveu que "tudo" deu errado no clube e que não recebeu "nenhum apoio".

Enquanto isso, um dos ex-companheiros de Berahino no Stoke, Joselu continuou sua carreira na Inglaterra e, na quarta-feira (8), marcou os dois gols do Real Madrid que levaram o time à final da Champions League.

Berahino se destacou no West Brom, também da Inglaterra. Os 20 gols que ele marcou na temporada 2014-15 chamaram a atenção do Tottenham, que teve uma oferta de 22 milhões de euros rejeitada pelo West Brom em agosto de 2015.

A carreira de Berahino começou a estagnar a partir daí. Na temporada seguinte, ele marcou apenas sete gols. O atacante passou em branco na temporada posterior, quando ofertas do Stoke e do Crystal Palace também foram rejeitadas. Finalmente, ele foi vendido, em janeiro de 2017, por 15 milhões de euros para o Stoke.

Mas a ida para o clube se transformou em um pesadelo. Ele não conseguiu marcar pelo Stoke até agosto de 2018 e fez apenas cinco gols pelo clube em 56 jogos. As informações são do "The Sun".