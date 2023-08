Silvio Luiz participa de um bate-papo intimista com a apresentadora Daniela Albuquerque no programa ‘Sensacional’ desta quinta-feira (10), às 22h30, na RedeTV!. Considerado um dos jornalistas esportivos mais experientes do país, o narrador de 89 anos, 70 deles dedicados à carreira, relembra a amizade com o eterno ‘Rei do Futebol’, Pelé.