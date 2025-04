Com Pedro e Cebolinha no ataque, o técnico Filipe Luís confirmou a escalação do Flamengo para o jogo com Corinthians, que acontece na tarde deste domingo (27), pela sexta rodada do Brasileirão. Se vencer o confronto no Maracanã, às 16h (de Brasília), o time rubro-negro alcançará a liderança da competição, ao menos provisoriamente

O setor ofensivo era o único que estava em aberto. Havia dúvida se Pedro finalmente começaria entre os titulares — desde que ele retornou aos gramados, em 7 de abril, depois de ficar sete meses afastado, o jogador apenas vinha entrando no decorrer das partidas. Desta vez, ele vai para o jogo desde o começo.

Assim, a escalação do Flamengo para o jogo com o Corinthians tem: Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, De la Cruz, Gerson e Arrascaeta; Cebolinha e Pedro.

Corinthians também confirma escalação para jogo com o Flamengo

Enquanto aguarda pela estreia de Dorival Júnior, o Corinthians segue sendo comandado interinamente por Orlando Ribeiro. Ele confirmou a escalação do time para enfrentar o Flamengo com Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Fabrizio Angileri; Raniele, André Carrillo e Breno Bidon; Romero, Memphis Depay e Yuri Alberto.

A arbitragem do jogo é de Ramon Abatti Abel, auxiliado por Bruno Boschilia e Thiaggo Americano Labes.

Filipe Luís confirmou a escalação de Pedro entre os 11 iniciais do Flamengo (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

FLAMENGO X CORINTHIANS

BRASILEIRÃO

📆 Data e horário: domingo, 27 de abril de 2025, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro

👁️ Onde assistir: Globo e Premiere

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

FLAMENGO:

CORINTHIANS:

🟥ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

🚩 Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Thiaggo Americano Labes (SC)

🖥️VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC)