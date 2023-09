No final de agosto, a Justiça tomou um dos imóveis de Serginho Chulapa em razão de dívidas com o Condomínio Edifício Goya, no bairro da Vila Olímpia, Zona Sul de São Paulo, no valor de R$ 725 mil. Após a decisão, o apartamento, que era habitado por sua ex-mulher e seus filhos, será desapropriado.