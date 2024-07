Sedes sociais do Corinthians são pichadas com ameaças: ‘Bater na cara de torcedor é fácil’

Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 09/07/2024 - 11:36 • São Paulo (SP)

O clima segue tenso no Corinthians. Na madrugada desta terça-feira (9), torcedores novamente picharam os muros do Parque São Jorge e do CT Joaquim Grava em protesto contra o atual momento do clube, que luta contra o descendo no Campeonato Brasileiro.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Os principais alvos foram Augusto Melo e a diretoria da base do Timão, liderada por Claudinei Alves. O grupo relembrou o episódio em que o mandatário agrediu um cruzeirense após o duelo entre as equipes, no Mineirão: "bater na cara de um torcedor bobo é fácil".

Ataque de torcedores do Corinthians direcionado ao presidente Augusto Melo (Foto: Reprodução/Internet)

Para a gestão da base, a principal crítica é a quantidade de contratações realizadas, principalmente em 2024. Até o momento, o clube já acumula mais de 30 reforços para as categorias de base nesta temporada.

Ademais, o grupo também cobrou por maior transparência e participação nas decisões da diretoria. Este é o terceiro protesto seguido da torcida do Corinthians.

No fim de junho, os muros foram pichados com ataques direcionados à gestão e aos jogadores. O outro caso aconteceu dias depois, antes da partida contra o Vitória, quando torcedores levaram faixas até a sede social do clube.

Veja outras imagens do protesto de torcedores do Corinthians

(Foto: Reprodução/Internet)

(Foto: Reprodução/Internet)

(Foto: Reprodução/Internet)