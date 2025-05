Secretaria de Esporte e Lazer e CBC promovem Fórum de Formação Esportiva

O Comitê Brasileiro de Clubes (CBC), em parceria com a Secretaria de Estado de Esporte e Lazer, vai promover, no dia 22 de maio, no Tijuca Tênis Clube, no Rio de Janeiro, o Fórum Estadual de Formação Esportiva. O evento tem foco na capacitação, formação e treinamento de gestores esportivos.

Com o objetivo de fortalecer o esporte nacional, o Fórum é um espaço para aprendizado, networking e planejamento estratégico. As palestras ficarão a cargo dos embaixadores do CBC – os medalhistas olímpicos e campeões mundiais Lars Grael, Magic Paula e André Heller, além do gerente de esportes do CBC Emerson Appel.

- Este evento é uma oportunidade única para a capacitação de profissionais do esporte, além de ser um espaço crucial para fortalecer a comunidade esportiva brasileira, por isso estamos convidando todos os gestores e presidentes de federações do nosso estado. Quem participar certamente sairá com uma bagagem enriquecedora, repleta de novas ideias e perspectivas para implementar no seu clube ou instituição – destacou o secretário de Esporte e Lazer Rafael Picciani.

O Fórum, que acontece mensalmente em vários estados da nação, e no Rio de Janeiro a 17ª edição, já teve mais de 8 mil gestores e secretários participantes em 16 cidades. O evento tem como tema a universalização da formação esportiva no país, por meio do programa de formação de atletas com apoio dos municípios e estados. As inscrições começaram no dia 22 de abril, pelo site do CBC.

- É a primeira vez que esse grande evento acontece no Rio de Janeiro e nada melhor que ter um clube tradicional, como o Tijuca, como sede. Tenho certeza de que esse fórum vai ficar na história do nosso estado - disse o presidente do CBC, Paulo Maciel.

Presidente do Tijuca Tênis Clube, Gilberto Silveira mostra toda satisfação por receber o Fórum de Formação Esportiva. O local é nacionalmente conhecido por receber jogos da NBB, mas também da Superliga de Vôlei.

- Para o Tijuca Tênis Clube, sediar um fórum de tamanha relevância é motivo de imenso orgulho. Estamos comprometidos com a formação de excelência e com o fortalecimento do esporte como ferramenta de inclusão, cidadania e desenvolvimento.

Palestrantes do Fórum de Formação Esportiva

Lars Grael

Um dos maiores nomes do esporte nacional, Lars Grael possui 2 medalhas olímpicas, 31 títulos nacionais e 12 títulos continentais. Grande exemplo de superação, o ex-velejador voltou a competir em alto nível após um acidente ocorrido em 1998. Em 2015, conquistou o Campeonato Mundial de Star, ao lado de Samuel Gonçalves, promessa da vela brasileira que começou na modalidade graças ao Projeto Grael, ação social e esportiva tocada pela família de Lars. Hoje, Grael é presidente da ISCYRA (International Star Class Yacht Racing Association), uma associação que promove, desenvolve e regula a classe Star de iates de regata em todo o mundo.

Magic Paula

Maior jogadora da história do basquete feminino nacional, ao lado de Hortência, Magic Paula foi a atleta mais nova a ter sido convocada para a seleção brasileira adulta de basquete: 14 anos, em 1976. Disputou os Jogos Olímpicos de Barcelona 1992 e Atlanta 1996 (foi prata nos Estados Unidos), além de três edições dos Jogos Pan-americanos e seis Campeonatos Mundiais. Paula estava no time que conquistou o inédito título mundial em 1994. A atleta jogou por 23 anos na seleção brasileira e conquistou 27 títulos em 27 anos de carreira.

André Heller

O ex-voleibolista brasileiro André Heller coleciona títulos. Em 24 anos de carreira, 12 dedicados à seleção brasileira, ele conquistou o ouro olímpico em Atenas 2004, o Campeonato Mundial em 2006, 6 Ligas Mundiais, 4 Sul-Americanos, 2 Copas do Mundo e 2 Copas Américas, além de ter participado de 5 títulos da Superliga Brasileira. Hoje, André dá palestras sobre sua trajetória esportiva.

Emerson Appel

Emerson Appel é Gerente de Esportes e Relações Institucionais do CBC. Licenciado em Educação Física, especialista em Fisiologia do Exercício, gestor licenciado pelo Curso Avançado de Gestão Esportiva – CAGE, pelo Instituto Olímpico Brasileiro do Comitê Olímpico do Brasil – COB, e especialista em Direito Desportivo. Atuou por mais de 30 anos em gestão de clubes e por 8 anos como docente no ensino superior, nos cursos de Educação Física, Administração e Fisioterapia, além de atuar na pós-graduação em Gestão do Esporte na UNISUL/SC.