Saiba quem é a ex-namorada de Medina vista com o surfista na praia

Escrito por Lance! • Publicada em 29/04/2024 - 16:18 • São Paulo (SP)

Isabella Settanni, influenciadora digital, chamou atenção no final de semana ao compartilhar um registro no domingo (28) ao lado do surfista Gabriel Medina. Entretanto, o que mais polemizou é que os dois viveram um relacionamento há dez anos.

Após a postagem viralizar, Isabelle chegou a deletar o post, mas não escapou dos rumores que os dois estariam vivendo um 'remember' do passado.

Em 2014, Isabella e Medina namoraram por quase um ano. A mãe de Medina também chegou a comentar uma foto postada pela ex-nora nas redes sociais. A influenciadora estaria passando um tempo em Maresias, cidade no litoral paulista na qual o surfista nasceu.

Em outubro do último ano, Isabella se envolveu em uma polêmica após Mariana Rios assumir o namoro com Juca Diniz, neto e herdeiro de Abílio Diniz, que faleceu no começo deste ano. As duas pararam de se seguir por conta de um envolvimento antigo da modelo com o bilionário.

Influenciadora, modelo e herdeira de empresas alimentícias, soma mais de 200 mil seguidores nas redes sociais e começou a fazer sucesso quando ainda vivia um relacionamento com Medina.

Veja a postagem dos dois juntos: