Na quinta-feira (07), o Barcelona fez um jogo entre algumas lendas que passaram no clube e as lendas do Maccabi Haifa, de Israel. Em determinado momento que o jogo estava paralisado, um torcedor invadiu o campo em busca de uma foto com Ronaldinho Gaúcho. Mas ao chegar perto do craque, Gaúcho deu um "drible" no rapaz.