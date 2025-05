Roger Flores critica atuação de medalhão do Flamengo contra o Central Córdoba

O Flamengo empatou com o Central Córdoba em 1 a 1, nesta quarta-feira (7), no Estádio único Madre de Ciudades, pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores. Durante a transmissão da partida, pela Globo, o ex-jogador Roger Flores criticou o atual momento do meia Gerson, do Rubro-negro.

Ao realizar uma análise da equipe do técnico Filipe Luís, o atual comentarista apontou para uma queda de rendimento de atletas importantes do elenco do Flamengo. Um dos alvos da crítica foi o camisa 8, que para Roger, não conseguiu ter destaque dentro de campo contra a equipe argentina.

- Outro que caiu de rendimento, que está jogando abaixo do que pode entregar e é o coração desse time do Flamengo é o Gerson. Tem alguns jogos que ele tem entregado menos. Não sei se é uma parte física, se é uma questão tática de entendimento de jogo. E aí o Flamengo sente muito, é o cara que dita o ritmo. Na substituição hoje, eu deixaria o De La Cruz, que era um jogador mais ágil. Quando o Filipe Luis traz o Gerson para dentro e tira o De La Cruz, o Flamengo fica mais lento - comentou o ex-jogador.

Flamengo na Libertadores

Com o empate na Argentina, o Rubro-negro se complicou na briga pela classificação para as oitavas de final do torneio continental. A equipe do técnico Filipe Luís terminou a quarta rodada na terceira colocação do Grupo C.

O Flamengo se encontra a três pontos atrás de LDU e Central Córdoba, atuais primeiro e segundo colocado da chave inicial. Para reverter o cenário, o clube carioca precisa de vitórias nas próximas rodadas da Libertadores.

O Rubro-Negro volta a campo pela competição na próxima quinta-feira (15) para enfrentar a LDU, no Maracanã. Posteriormente, o adversário será o Deportivo Táchira. O confronto contra a equipe venezuelana acontece no próximo dia 28 de maio.