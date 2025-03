Internautas criticam CazéTV por postura com Neymar

A transmissão da CazéTV está recebendo muitas críticas de torcedores do Corinthians antes mesmo do apito inicial do duelo entre Corinthians e Santos pela semifinal do Campeonato Paulista. As reclamações dos internautas ganharam força após ser divulgado pelo Peixe que Neymar começaria o clássico no banco. Torcedores alegam que os profissionais envolvidos na transmissão perderam o entusiasmo após a notícia.

Veja as críticas dos internautas à CazéTV

Como vem o Corinthians?

Como vem o Corinthians? O Timão tem a melhor campanha da competição e vem pressionado para o clássico alvinegro após a derrota por 3 a 0 para o Barcelona de Guayaquil, no Equador, pela segunda fase da Libertadores. O técnico Ramón Díaz está pressionado no cargo e uma derrota para o rival pode definir o futuro da comissão técnica.

O Timão entra em campo com: Hugo Souza; Matheuzinho, Félix Torres, Gustavo Henrique e Angileri; José Martínez, Raniele, Carrillo e Rodrigo Garro; Memphis e Yuri Alberto.

Como vem o Santos?

O Santos quer voltar à final do Paulistão pelo segundo ano consecutivo. Na nona rodada do estadual, o time de Parque São Jorge venceu o Peixe por 2 a 1, em casa, com dois gols de Yuri Alberto. A situação mudou desde então. O Peixe acumula quatro jogos de invencibilidade no Campeonato Paulista com vitórias diante do Água Santa (3x1), Noroeste (3x0), Inter de Limeira (0x3) e Red Bull Bragantino (2x0).

Além disso, o Alvinegro sofreu apenas um gol em quatro partidas. Da primeira até a sétima rodada, foram apenas onze gols sofridos. Sem Neymar, o Peixe conta com o artilheiro da competição, o atacante Guilherme, que acumula 10 gols na temporada, e será titular da equipe.

Pedro Caixinha escalou o Peixe com: Gabriel Brazão; JP Chermont, Gil, Zé Ivaldo e Escobar; João Schmidt, Gabriel Bontempo e Thaciano; Soteldo, Guilherme e Tiquinho Soares.