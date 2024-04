Rizek faz comparação entre Endrick e Pelé: ‘Tem essa aura de saber quem é’

Rizek fez uma comparação entre Endrick e Pelé (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 10/04/2024 - 07:00 • São Paulo (SP)

O apresentador André Rizek, do "ge", fez uma comparação entre o atacante Endrick, do Palmeiras, e o Rei do Futebol, Pelé. No comentário, o jornalista citou um termo cunhado pelo escritor Nelson Rodrigues para fazer referência ao ex-jogador, e afirmou que o mesmo pode ser aplicado ao jovem centroavante alviverde.

- Acho que tem coisas que a gente pode comparar entre Pelé e Endrick. Nelson Rodrigues cunhou o termo "imodéstia absoluta" para falar sobre Pelé. Quero usar esse termo para dizer que o Endrick sabe quem ele é. Ele não tem falsa modéstia. Quando ele joga em Wembley e prepara um discurso com homenagem a Bobby Charlton, ele sabia que poderia fazer história aquele dia, e fez - começou Rizek.

- O Endrick tem essa aura que o Pelé também tinha de saber quem ele é. E isso, não é defeito, pelo contrário. Isso só faz bem à gente desta categoria, gente que pode chegar muito longe, como o Endrick pode chegar. Falta alguém que retrate o Endrick como Nelson retratava o Pelé, um garoto com uma "imodéstia absoluta", o rosto do título brasileiro de 2023 e do Paulistão deste ano - completou.