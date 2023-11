- Futebol é sobre sonhos. Pertencimento. Esperança. Ser torcedor é se apaixonar cegamente, sem o compromisso da recompensa e retribuição. Todos os times grandes do Brasil têm história pra contar sobre isso. E o Botafogo terá mais uma. Meus filhos talvez não tenham sido escolhidos, mas condenados ao Botafogo. O que gostaria de dizer a eles é: vão até o fim! Vocês torcem pelo time que, junto com o Santos, fez do Brasil o país do futebol. Não abaixem a cabeça para ninguém - completou.