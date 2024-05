Rizek elege clube com melhor trabalho de base no Brasil e acende debate na web

Rizek comentou sobre o trabalho de base do Palmeiras (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 03/05/2024 - 18:17 • Rio de Janeiro (RJ)

O apresentador André Rizek, da Globo, exaltou o trabalho das categorias de base do Palmeiras após mais um gol de Estevão pelo clube. O jogador marcou o gol da vitória contra o Botafogo-SP, na Copa do Brasil, na última quinta-feira (2). O jornalista afirmou que o Alviverde é o clube que melhor revela, usa e vende seus atletas. A declaração gerou debate entre torcedores nas redes sociais.

- Em toda a era Abel, o Palmeiras não usou atletas revelados na base do clube em apenas um jogo. São 259 jogos usando um jogador formado na Academia de futebol. Você, torcedor do Fluminense, do Santos, deve estar pensando que seu clube tem números semelhantes. Não duvido. A questão é que antes de 2016, não era uma política do Palmeiras ser um clube formador. Isso é recente e deu fruto muito rapidamente - começou Rizek.

- De 2019 para cá, os jovens jogam, vencem e são muito bem vendidos pelo Palmeiras. Hoje, 1/3 do elenco do Palmeiras é formado por jogadores revelados na base. O Palmeiras é a maior transformação que a gente já viu nesse quesito no futebol brasileiro. O Palmeiras se tornou, com sobras, o time que mais revelou, usou e vendeu bem atletas. Hoje, o Palmeiras é a Academia de talentos - completou o apresentador.

Os principais críticos ao comentário de Rizek foram os torcedores do Flamengo. Na publicação, os rubro-negros citaram ex-jogadores do clube, como Vini Jr (Real Madrid), Lucas Paquetá (West Ham), João Gomes (Wolverhampton), Rodrigo Muniz (Fulham) e Natan (Napoli). Torcedores de outros clubes, como Santos e São Paulo, também responderam a declaração do apresentador.