Jornalista da ESPN exalta atuação de Estevão pelo Palmeiras: ‘Melhor jogador em campo’

Estevão é uma das maiores promessas do futebol brasileiro (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)







Escrito por Lance! • Publicada em 02/05/2024 - 23:57 • São Paulo (SP)

O Palmeiras venceu o Botafogo-SP nesta quinta-feira (2), pela Copa do Brasil, por 2 a 1, com gol de Estevão, no final da partida. Para Fernando Campos, jornalista da ESPN, o garoto foi o grande destaque durante toda a partida e foi coroado com o gol da vitória do time.

"Estevão coroa a sua grande atuação com o gol da vitória do Palmeiras. Foi quem mais buscou, quem mais produziu algo de diferente e foi o melhor jogador em campo. O garoto joga demais!"

Estevão começou a partida como titular e foi uma importante arma ofensiva do Alviverde pela ponta-direita durante todo o jogo. Mesmo "tirando um gol" do Rony em cima da linha, o atacante de 17 anos conseguiu balançar as redes e deixar o time em vantagem na Copa do Brasil.