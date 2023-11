Apresentador do SporTV, André Rizek criticou a declaração de Romário ao jornal "O Globo", no início da semana. O ex-atacante da Seleção Brasileira xingou os argentinos e o Boca Juniors, adversário do Fluminense na final da Libertadores. O jornalista citou o cargo de senador do "baixinho" e classificou a fala do ex-atleta como "lamentável".