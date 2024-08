André Rizek analisou a formolução do elenco do Botafogo (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 22/08/2024 - 13:42 • Rio de Janeiro

O Botafogo garantiu a classificação para as quartas de final da Libertadores, após sair com um empate de 2 a 2 contra o Palmeiras no Allianz Parque, nesta quarta-feira (21). André Rizek, comentarista da Globo, definiu a partida como 'o melhor jogo de futebol brasileiro em 2024' e comentou a classificação Alvinegra.

- O Botafogo foi mestre na reformulação do elenco de 2023 para 2024. Manteve quem tinha que manter, como o Marlon Freitas, que foi o único titular no Nilton Santos e no Allianz Parque, em relação ao time que brigou pelo título ano passado e foi certeiro indo ao mercado montar um novo elenco melhor que o do ano passado. E quando eu digo certeiro, não falo de nomes óbvios como o Luiz Henrique, que era pretendido por todos os clubes ricos do país. Tô falando, por exemplo, do Igor Jesus que estava jogando nos Emirados Árabes e ninguém aqui no Brasil falava sobre - disse Rizek, antes de completar:

- O que aconteceu no Allianz Parque foi mais um capítulo de um jogo de dois anos que começou em 2023 e continua em 2024. Ano passado, Palmeiras e Botafogo fizeram o melhor jogo do Brasileirão e fazem até aqui o melhor jogo de futebol brasileiro em 2024 - concluiu.

⚽Gols

Botafogo 2 x 1 Palmeiras

Luiz Henrique (Botafogo)

Maurício (Palmeiras)

Igor Jesus (Botafogo)

Palmeiras 2 x 2 Botafogo