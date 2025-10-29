Rivaldo faz alerta ao Flamengo contra o Racing: 'Pode ser surpreendido'

Em entrevista ao Lance!, o pentacampeão Rivaldo analisou o duelo entre Flamengo e Racing, nesta quarta-feira (29), pelo jogo de volta da semifinal da Libertadores. O ex-jogador valorizou a vantagem conquistada pelo Rubro-Negro, mas fez um alerta.

O Flamengo vai enfrentar o Racing para defender a vantagem conquistada no jogo de ida, no Maracanã. Jorge Carrascal marcou o gol que deu a vitória simples para o time de Filipe Luís. Para Rivaldo, apenas um gol é pouco, e o Flamengo não pode entrar só para se defender em Avellaneda.

- É uma vantagem boa, porque está ganhando, o empate dá a classificação, mas pequena. O Racing vai com tudo, jogando com a torcida querendo fazer gol de qualquer jeito. O Flamengo não pode ir pra se defender, tem que jogar pra vencer também. O time tem muita qualidade e grandes jogadores. Se entrar só para segurar o resultado, pode ser surpreendido, tem de atacar, jogar para cima - alertou o embaixador da "Betfair".

- O ideal é começar o jogo mostrando que também quer vencer, jogar para frente. Retranca, só no fim, se precisar. No início, tem de jogar para fazer gol. Um time como o Flamengo não pode jogar apenas para se defender - completou o ex-jogador sobre Flamengo x Racing.

Flamengo venceu o Racing no jogo de ida da semifinal (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

Racing x Flamengo e Palmeiras x LDU pode interferir no Brasileirão?

Ainda em entrevista ao L!, Rivaldo analisou a disputa pelo título do Brasileirão entre o Rubro-Negro e o Verdão. Para ele, a definição de Racing x Flamengo e Palmeiras x LDU pode interferir na briga pelo torneio mais importante do país.

- Acho que tanto o Palmeiras quanto o Flamengo têm totais condições de serem campeões. Os dois estão no mesmo nível. Vamos ver também o que acontece na Libertadores, porque isso pode influenciar: quem sair da competição, quem não for a final, pode sentir o impacto no Brasileiro - disse Rivaldo.

- No momento, vejo os dois brigando até o fim pelo título. Se um deles ficar fora da final da Libertadores, pode se prejudicar um pouco, mas quem avançar vai chegar ainda mais motivado para buscar o campeonato - completou a lenda da Seleção Brasileira.

O Flamengo encara o Racing nesta quarta-feira (29) no El Cilindro para defender a vantagem de 1 a 0 conquistada no primeiro jogo. O Palmeiras, por sua vez, terá que reverter uma desvantagem de três gols contra a LDU.