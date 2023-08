Mesmo sendo “novato” em Copas do Mundo, Rivaldo foi titular em todas as partidas na França em 1998. Ele relembrou da importância do momento que é construído durante as partidas. “Cada jogo que você faz bem, você se garante no próximo. Aqui no Brasil a pressão da imprensa é muito grande em cima do treinador. Como não tem muito tempo, a imprensa começa a criticar se você não joga bem e a equipe sempre muda bastante de jogadores. Isso aconteceu com o Giovanni. Ele jogou 45 minutos e o Zagallo tirou ele e nunca mais jogou na Copa.”