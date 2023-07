Logo após o apito final, o nome Felipe Melo e o 'Ruf Ruf', que é usado em alusão ao jogador em campo', dominaram as pautas do Twitter. O volante ganhou notoriedade pelo desempenho abaixo do comum: foi o responsável pelo pênalti em Robson, aos 21 minutos, e também foi driblado no lance do segundo gol do Coritiba.