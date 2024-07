Rio 2016 melhor que Paris 2024? Web exalta abertura das Olimpíadas no Brasil

Cerimônia de abertura das Olimpíadas do Rio de Janeiro em 2016 (Foto: Marcelo Machado de Melo/Fotoarena/Lancepress!)







Escrito por Lance! • Publicada em 26/07/2024 - 17:09 • Rio de Janeiro (RJ)

A abertura das Olimpíadas de Paris 2024 entrou para a história por ser a primeira realizada fora de um estádio. No entanto, nem mesmo os barcos em pleno Rio Sena foram capazes de fazer os torcedores esquecerem os Jogos do Rio 2016. Na internet, a discussão é batida: nada irá superar o que aconteceu no Brasil oito anos atrás.

A melhor cerimônia de abertura da história. E a cidade mais espetacular, apesar de todos os problemas que tem.



Paris 2024 jamais vai superar a Rio 2016 pic.twitter.com/US8MWxxS7L — 𝗨𝗥𝗨𝗕𝗨 𝗘𝗦𝗧𝗔𝗧Í𝗦𝗧𝗜𝗖𝗢 • 🟥⬛FLA⚡ (@urubuestatistic) July 26, 2024

Nenhuma cerimônia de abertura vai superar o Rio 2016 ...

Nós fizemos um verdadeiro espetáculo 😍pic.twitter.com/r5ER3BEi7y — oPS (@opstwitti) July 26, 2024

Brasil sabe fazer festa, sabe contar sua história de forma artística. Aqui é o país dos carros alegóricos, das escolas de samba, de diretores e produtores artísticos do gigantismo cênico. Rio 2016 nunca vai ser batido, foda-se o Sena. — jurubeba (@juliananferrari) July 26, 2024

Hoje é dia da abertura olímpica na França, e já digo de antemão q NENHUMA abertura, vai superar a do Rio 2016!! 🇧🇷



Só a nossa tocha olímpica fazendo alusão ao sol, colocou todos os países no chinelo pelo resto da vida!!pic.twitter.com/7G4WUdON8l — may (@sfvrigth) July 26, 2024

É bom o povo perder a síndrome de vira lata e começar a aceitar que a rio 2016 foi uma das melhores olimpíadas da história e o mascote Vinicius jamais será superado pic.twitter.com/AKB0ttFJdD — Cowboy Goulart 𐚁 🐎 (@goullartgui) July 25, 2024

Os Jogos Olímpicos são capazes de transformar o rumo de uma cidade, pelo fato do investimento feito na realização deste grande evento ser algo sem precedentes. Um dos momentos mais esperados quando se descobre a nova sede é a cerimônia de abertura das Olimpíadas.

A cerimônia de abertura da Rio 2016 foi emocionante e contou com grande participação do público presente no estádio Maracanã. A organização usou e abusou de efeitos luminosos durante o evento. Ao som de "Aquele abraço", o show começou com imagens de pessoas praticando vários esportes nos telões. Ao longo da cerimônia, uma série de apresentações remeteram a construção e evolução histórica do Brasil.

O estádio Maracanã recebeu a abertura dos Jogos Olímpicos da Rio 2016. (Foto: Alex Carvalho/AGIF)

Apesar da cerimônia realizada apenas nesta sexta-feira (26), as competições das Olimpíadas de Paris já começaram. Para os brasileiros, a Seleção Feminina de futebol e de handebol venceram em suas estreias, enquanto no tiro com arco, Marcus D'Almeida e Ana Luiza Caetano participaram das qualificatórias.