Jogador do Totenham, Richarlison vem trocando mensagens publicas com a modelo Amanda Araújo, que conta com 73 mil seguidores no Instagram e é seguida pelo camisa 9 da Seleção Brasileira. A ruiva costuma viralizar com dancinhas no Tik Tok e já conta com mais de 2,5 milhões de curtidas na rede social.