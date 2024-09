Renato Maurício Prado detona Tite após eliminação na Libertadores: ‘Isso é um time?’

Renato Maurício Prado detona Tite após eliminação do Flamengo na Liberadores (Foto: Reprodução)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 26/09/2024 - 22:13 • Rio de Janeiro

O Flamengo caiu na Libertadores para o Peñarol nesta quinta-feira após um empate sem gols, no Estadio Campeón del Siglo. Após o resultado, o jornalista Renato Maurício Prado criticou o treinador do Rubro-Negro. Na visão do comunicador, está nítido que o Tite não deu certo no clube, e assim, deve ser demitido.

➡️Quanto o Flamengo deixa de ganhar com a eliminação na Libertadores?

Em argumentação, o comentarista analisou as duas partidas contra o Peñarol: a derrota no Marcanã e o empate no Uruguai. De acordo com a opinião dele, a equipe do técnico gaúcho é refém de bolas cruzadas na área e não conseguiu agredir o adversário nos dois confrontos.

- Tá na cara que não deu certo o Tite no Flamengo. Insistir com ele é jogar no lixo o resto do ano (...) O time não funciona. Ninguém se aproxima para triangular a bola, tudo bem, a equipe joga pelas pontas, mas não tem jogada. Tinham cruzamentos a esmo para a área. Foi isso que o Flamengo fez - iniciou o jornalista, antes de completar.

- Nos dois jogos inteiros, a equipe do Tite não conseguiu concluir com perigo ao gol adversário. O goleiro do Peñarol, precisou trabalhar muito pouco. A não ser sair do gol e pegar os 200 cruzamentos a esmo. Isso é um time? Alguém consegue dizer que o Flamengo é um time? Uma equipe bem armada? É um time que não tem objetividade - concluiu.

Com o empate sem gols, o Flamengo caiu para nas quartas de final da Libertadores para o Peñarol. Agora, a temporada do Rubro-Negro se resume a disputa do Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil.