Escrito por Lance! • Publicada em 19/08/2024 - 05:30 • Rio de Janeiro

O volante Allan foi duramente criticado pelo comentarista Renato Maurício Prado após a derrota elástica do Flamengo para o Botafogo no Nilton Santos pela 23º rodada do Campeonato Brasileiro. O comentarista usou a má atuação do jogador para criticar o Vice-Presidente do Flamengo, Marcos Braz, pela participação da contratação.

Allan jogou 74 minutos pelo Flamengo contra o Botafogo (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

- Não há justificativa para escalar o Allan, aliás não deveria ter tido justificativa nem para contratar. Essa é só mais uma das cagadas que o senhor Marcos Braz (Vice Presidente do Flamengo) fez querendo atender o 'débil mental' do Jorge Sampaoli. Esse nada custou 50 milhões de reais - disse Renato, antes de completar:

- Quando eu comparo o Allan com Márcio Araújo, parece que o Márcio é o Franz Beckenbauer, porque embora ele também fosse uma porcaria, ainda assim era muito mais útil que o Allan. Hoje ele furou cabeçada, deu passe errado na intermediária da área que quase armou um gol para o Botafogo. O Allan só cria problema para o Flamengo - concluiu.

Os gols do Alvinegro, no Estádio Nilton Santos, foram marcados por Mateo Ponte, Igor Jesus e Matheus Martins (2). Bruno Henrique descontou para o Rubro-Negro.

Com a vitória, o Botafogo chegou aos 46 pontos e reassumiu a liderança do Brasileirão. Já o Flamengo segue na 3ª posição da tabela com 41 pontos.