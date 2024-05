Renato Maurício Prado detona Gabigol e revela futuro do jogador no Flamengo

Renato Maurício Prado criticou pedido de desculpas de Gabigol (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 20/05/2024 - 06:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Após a polêmica envolvendo o uso de uma do Corinthians, Gabigol pediu desculpas à torcida do Flamengo no último domingo (19). O jogador afirmou que estava com amigos em casa e que a pessoa responsável por tirar a foto agiu com "maldade". Comentarista do "UOL", Renato Maurício Prado criticou as declarações do jogador e falou sobre o futuro do atacante.

- Gabriel pediu desculpas, mas suas desculpas não soam sinceras. Porque vêm com dias de atraso. Porque vêm depois de um comunicado de sua assessoria de imprensa dizendo que a foto não era verdade. Então, se não deu para acreditar em tudo que ele falou antes, por que vai dar para acreditar agora? Sinto muito, Gabriel. A torcida não está disposta a te perdoar - disse.

- Ele preferiu culpar mais a pessoa que fez a foto e a divulgou do que sua própria atitude. Infelizmente, Gabriel, isso não vai adiantar. Seus dias no Flamengo estão contados. A diretoria já decidiu se livrar de você. Vai tentar, inclusive, isso com muita força na janela de transferências do meio do ano - completou o jornalista.

Na última quinta (16), a assessoria de Gabigol afirmou que a imagem não era verdadeira. No entanto, o Flamengo confirmou a veracidade da foto, multou o jogador e retirou a camisa 10 do centroavante. No início do ano, o nome de Gabigol esteve vinculado ao Corinthians. O presidente do Alvinegro, Augusto Melo, chegou a afirmar que tinha conversas abertas pela contratação do atleta.