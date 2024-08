Renato Maurício Prado critica dupla contra o São Paulo: ‘Não podem jogar no Flamengo’

Renato Maurício Prado criticou Allan e Wesley, do Flamengo (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 03/08/2024 - 23:33 • Rio de Janeiro (RJ)

O Flamengo foi derrotado por 1 a 0 pelo São Paulo no MorumBIS, neste sábado (3), e deixou a liderança do Campeonato Brasileiro. Nas redes sociais, o jornalista Renato Maurício Prado criticou o lateral-direito Wesley e o meia Allan. O comentarista também cornetou o técnico Tite.

- Tite montou um Frankenstein. Wesley e Allan não podem jogar no Flamengo. Arrascaeta tinha que ter entrado no intervalo, com Gerson. Derrota na conta do treineiro - escreveu Renato Maurício Prado.

O gol do São Paulo foi marcado pelo atacante Calleri, no segundo tempo do jogo. Com a derrota, o Flamengo estacionou nos 40 pontos e caiu para a segunda posição do Brasileirão. Agora, o líder é o Botafogo, que goleou o Atlético-GO fora de casa e chegou aos 43 pontos.