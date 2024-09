Renato Maurício Prado crava futuro do Flamengo na temporada após lesão de Pedro

Renato Maurício Prado projetou fim de ano difícil para o Flamengo sem Pedro (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 05/09/2024 - 05:45 • Rio de Janeiro (RJ)

A notícia da lesão de Pedro causou preocupação em torcedores do Flamengo na noite da última quarta-feira (4). Em treino da Seleção Brasileira, o atacante rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. Em vídeo no Youtube, o jornalista Renato Maurício Prado criticou a CBF e projetou a reta final de ano do clube sem o centroavante.

- Tinha necessidade de convocar o Pedro sabendo que ele vinha de uma contusão muscular? Sabendo que o Flamengo teria um jogo decisivo contra o Bahia dias depois da Data Fifa? O Landim não deveria ter conversado com a CBF, perguntando se ele é tão fundamental assim? Porque na última convocação da Copa América não levaram o Pedro - comentou RMP.

- A CBF deveria ter a obrigação de compensar o clube. Pega o jogador e devolve todo machucado. E o Flamengo fica se virando para tentar recuperar um jogador que vivia a melhor fase da carreira. Acho que a contusão do Pedro é uma pá de cal nas esperanças do Flamengo em 2024. Eu não consigo imaginar o Flamengo se recuperando dessa perda - completou.

Confira o comunicado da CBF:

"O atacante Pedro sofreu nesta quarta-feira (4) entorse no joelho esquerdo durante o treinamento da Seleção Brasileira no CT do Athletico Paranaense. Após o atleta ter sido submetido a exame clínico e ressonância magnética, foi confirmado a ruptura do ligamento cruzado anterior

O Departamento Médico da Seleção Brasileira entrou em contato com o Flamengo comunicando a lesão. O atleta foi desconvocado para seguir o tratamento em seu clube. A CBF se solidariza com o atleta neste momento e presta todo o apoio para a sua recuperação"