- As acusações contra Renato Cariani são, para além de inconsistentes, desprovidas de qualquer sentido lógico. Não faz qualquer sentido lógico considerar que 2 estabelecidos executivos do setor químico, após dedicarem uma vida inteira de trabalho à empresa, aventurar-se-iam no submundo do tráfico de drogas - trouxe a defesa.