‘Pelas barbas do profeta!’: relembre os bordões icônicos de Silvio Luiz

Publicada em 16/05/2024

Umas das principais vozes do futebol brasileiro no rádio e na televisão, Silvio Luiz morreu nesta quinta-feira-feira (16), aos 89 anos. O locutor marcou época na narração esportiva nacional e criou bordões icônicos durante a carreira. O Lance! relembra algumas das frases de destaque do profissional.

Um dos bordões mais conhecidos de Silvio Luiz é o famoso "olho no Lance!", em que o narrador falava antes de dar o grito de gol, seguido do "confira comigo no replay". Ainda durante a narração do gol, o locutor ainda completava com o "balançou o capim no fundo do gol".

Em lances de perigo, Silvio Luiz usava o tradicional "pelas barbas do profeta!". Para o mesmo tipo de situação, o locutor também gostava do "pelo amor dos meus filhinhos" e do "minha Nossa Senhora!". Antes de uma cobrança de falta na área ou um escanteio, o locutor soltava o "vai mandar lá no meio do pagode".

Silvio Luiz somou passagens por grandes veículos do país, como Record, Band, SBT e RedeTV!. A última transmissão do narrador foi na final do Paulistão, entre Santos e Palmeiras, em abril. Na ocasião, atuando nas plataformas digitais da Record, o locutor passou mal e foi hospitalizado.

Confira os bordões do narrador: