Um dos 'ícones' das transmissões da Premier League pela ESPN, a jornalista Natalie Gedra deixou a emissora após sete anos. A comunicadora fechou acordo com um veículo esportivo da Inglaterra e passará a atuar com exclusividade para imprensa britânica. O 'the last dance' será no domingo (8) na partida entre Arsenal x Manchester City, pela oitava rodada do campeonato inglês.