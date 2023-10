A divulgação do projeto foca no ''menino por trás do influenciador'' e coloca a figura Luva de Pedreiro como um ''personagem icônico na cultura digital brasileira''. Iran Ferreira é descrito pelos envolvidos na produção como ''um moleque engraçado, meio tímido, que largava tudo para ficar chutando bola no campinho empoeirado de sua cidade natal''.