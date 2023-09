Luva de Pedreiro foi o convidado do episódio #691 do 'Podpah' desta terça-feira (27), no Youtube. Vascaíno fanático, o influencer falou sobre o início da sua relação com o Vasco da Gama e da relevância de Juninho Pernambucano na escolha pela Cruz de Malta. O criador de conteúdo revelou, também, que seu maior sonho profissional é defender as cores da equipe carioca.