- Fumei charuto com Pep Guardiola. Estava na festa e não queria gravação, mas ligo para o Ederson agora quem disser que estou mentindo. Eu invadi a área e o Ederson me tirou na hora. Eu só fiz a pose. Lá não podia gravar, não. Eu estava doido para gravar. Haaland é meu parceiro íntimo. Sério. Já encontrei com ele duas vezes e só falo com ele com o tradutor - comentou Luva.