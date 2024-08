Rebeca Andrade é flagrada com jogadoras de vôlei em Belo Horizonte

Rebeca Andrande em comemoração nas Olimpíadas de Paris (Foto: Lionel BONAVENTURE / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 18/08/2024 - 16:42 • Rio de Janeiro

As medalhistas olímpicas em Paris, a ginasta Rebeca Andrade e a jogadora de vôlei Gabi foram flagradas juntas em um restaurante, na noite deste último sábado (17), em Belo Horizonte, Minas Gerais. Ao serem notadas no local, as atletas precisaram ser escoltadas para a saída para evitar a comoção dos fãs.

O ocorrido foi registrado através de vídeos postados nas redes sociais. As duas foram ovacionadas pelos presentes e responderam a comoção com simpatia enquanto eram retiradas do ambiente. Veja o vídeo abaixo:

Além das duas atletas, as também jogadoras de vôlei Carol e Pri Daroit, atletas do Minas, também estavam no local. Todas jantaram juntas e registraram o momento do encontro nas redes sociais.

Rebeca Andrade conquistou quatro medalhas nas Olimpíadas de Paris e se tornou a maior medalhista da história do Brasil. Ao todo, ela já participou de seis pódios olímpicos, sendo duas medalhas de ouro, três pratas e uma bronze.

Por outro lado, Gabi e Carol conquistaram a medalha de bronze contra a Turquia na edição dos jogos. Pri Daroit não estava presente na equipe do técnico Zé Roberto Guimarães.