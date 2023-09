Convidado do 'Charla Podcast', Rafael Sóbis relembrou o convívio com De Arrascaeta nos tempos de Cruzeiro para brincar sobre a 'personalidade carioca' do camisa 14 do Flamengo. O ex-atacante deu razão à polêmica declaração de Thiago Neves, sobre a timidez do uruguaio, e afirmou que o comportamento do meia mudou desde sua ida ao Rio de Janeiro.