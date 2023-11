O lateral do Botafogo Rafael fez uma entrevista para o SporTV, onde foi desafiado a fazer um cara-a-cara entre seus atuais colegas de equipe com os jogadores do Manchester United, em que o atleta atuou de 2008 até 2015. No desafio, o jogador teve que comparar seu atual companheiro Júnior Santos com Cristiano Ronaldo.