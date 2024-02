Post Malone ficou conhecido mundialmente pelas músicas do hip hop. Porém, o cantor nunca se deixou se levar pelo título de "rapper" e sempre preferiu ser chamado de artista. Portanto, Post já lançou dois álbuns com ritmos diferentes. O Twelve Carat Toothache, que mistura ainda um pouco do rap com o indie rock, e o seu último lançamento, chamado de "Austin" (o mesmo nome do cantor), que não possui nenhuma track com elementos do hip hop.