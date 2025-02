Qual o signo dos jogadores da Seleção Brasileira?

Confira qual é o signo dos jogadores que defendem a Seleção Brasileira atualmente e o que isso pode influenciar na personalidade deles. A astrologia aparece como uma pseudociência com diversos adeptos ao redor do mundo, e apresenta como signos astrológicos Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

continua após a publicidade

Em um cenário como o do futebol, inclusive, há quem acredite que a situação acaba influenciando em algumas situações, como quando foi visto analisando a Seleção Brasileira de 2002, que possuía um número grande de jogadores com um signo específico.

Dessa forma, vamos analisar quais os signos dos jogadores que estiveram em campo como titulares no último jogo da Seleção Brasileira em 2024, contra o Uruguai, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo, para saber se as coincidências de duas décadas atrás se repetem.

continua após a publicidade

Signos dos atletas da Seleção Brasileira

Ederson Moraes - Leão

Danilo - Câncer

Marquinhos - Touro

Gabriel Magalhães - Sagitário

Abner - Gêmeos

Gerson - Touro

Bruno Guimarães - Escorpião

Savinho - Áries

Raphinha - Sagitário

Igor Jesus - Peixes

Vini Júnior - Câncer

Veja algumas características de Câncer, signo de Danilo e Vini Júnior:

Entre as maiores características vistas pelos cancerianos, aparece que eles costumam ser muito apegados à família e aos amigos. Também são pessoas que gostam de cuidar e proteger os outros, mas também desejam ser cuidadas, e quando se sentem ameaçadas ou desvalorizadas, tendem a se voltar para si mesmas. Além disso, elas costumam ser boas ouvintes e conseguem se conectar com as emoções dos outros. Também são capazes de lidar com diversas situações da vida e de encontrar força no seu jeito de ser.

Confira as características de Leão, de Ederson:

Passando para o craque de Leão da Seleção Brasileira, os leoninos são conhecidos por serem generosos e nobres, além de também serem confiantes e apresentarem facilidade em perceber os seus talentos. Aqueles que nasceram nesse período também tendem a ser alegres e exuberantes, ficando felizes de ser o centro das atenções. Leoninos têm facilidade em assumir a liderança em várias situações, o que pode ajudar em campo, além da lealdade e fidelidade em qualquer relacionamento ou time.

continua após a publicidade

Sobre o signo de Touro, de Marquinhos e Gerson:

Já quando passamos para os craques taurinos, descobrimos que eles são leais e gostam de demonstrar afeto e conforto aos seus entes queridos. Além disso, pessoas desse signo também podem ser um pouco ciumentas e teimosas, mas também são pacientes e persistentes. Normalmente aqueles de Touro dão valor à segurança e à estabilidade, e têm uma grande determinação.

Já Sagitário temos Gabriel Magalhães e Raphinha; entenda mais sobre o signo:

Quando passamos para os sagitarianos, temos algumas diferenças, já que eles costumam ver as situações de forma positiva e contagiante. Eles são aventureiros, extrovertidos, comunicativos e espontâneos, costumando ser muito sociáveis. Aqueles que são de Sagitário normalmente se apresentam como curiosos, gostam de aprender e estão sempre abertos a novas experiências. Eles também prezam pelo desenvolvimento pessoal

Abner é de Gêmeos, então:

Passando para o signo de Gêmeos ele são vistos como inteligentes, curiosos e versáteis, adaptam-se facilmente a novas situações. Além disso, aqueles que nascem nesta época costumam ser comunicativos, criativos e também possuem um enorme desejo de liberdade.

Saiba sobre Escorpião, de Bruno Guimarães:

Os escorpianos são vistos como intuitivos e carismáticos, tendo o poder de atrair as pessoas, além de também apresentarem grande lealdade em sua vida. Eles também possuem a capacidade de se reinventar diante das situações adversas, além de serem vistos com uma excelente energia que contagia todos à sua volta, de forma imponente.

Savinho é de Áries:

Apesar de alegres e contagiantes, aqueles que são do signo de Áries também costumam ser impulsivos e determinados, além de terem uma relação com sua independência e individualidade. Eles são competitivos e gostam de vencer obstáculos, mas também podem ser reativos, explosivos e não costumam ter muita paciência. Por último, costumam ser leais e não suportam traição, deslealdade ou infidelidade.

Já o centroavante Igor Jesus é de Peixes:

As pessoas de Peixes, como Igor Jesus, costumam ser sonhadoras, sensíveis, pacientes, calmas e generosas. São ótimos conselheiros e possuem uma boa intuição. Possuem uma imaginação fértil e costumam ser altruístas.