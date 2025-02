Confira os signos dos atletas olímpicos brasileiros de 2024

Confira os signos daqueles atletas olímpicos brasileiros que se destacaram durante os jogos de 2024, em Paris. A pseudociência da astrologia tem milhões de adeptos ao redor do mundo, fazendo com que muitos acreditem na influência dos astros dentro da vida pessoal e profissional das pessoas. Dentro do mundo do esporte, então, não seria diferente. Mas será que alguma situação relacionada a isso influenciou dentro dos Jogos Olímpicos?

São 12 signos ao todo, Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes, mas eles são divididos em quatro grupos, fogo, terra, ar e água, compartilhando algumas características entre si e, aparentemente, influenciando diretamente na vida das pessoas que fazem parte de cada uma das divisões.

Quando analisamos a Seleção Brasileira de 2002, inclusive, há algumas peculiaridades. Dessa forma, vamos analisar aqueles que apareceram como os maiores destaques nas Olimpíadas de 2024, que aconteceram em Paris, na França, para saber se algum signo aparece com as "tendências" a glórias esportivas, independentemente da modalidade.

Uma das curiosidades quando analisamos a astrologia e as Olimpíadas de Paris, inclusive, é que a maioria das medalhistas do Brasil dentro do torneio aparece como de Touro, inclusive a maior vencedora dos Jogos, Rebeca Andrade. Os signos de terra, inclusive, acabaram aparecendo em destaque, liderados pelas taurinas e seguido por vários nomes de Virgem e Capricórnio.

Signos de medalhistas olímpicos brasileiros em 2024

Signos de terra: Touro, Virgem e Capricórnio

Os signos de terra costumam ter um estereótipo de preguiça os acompanhando, mas, como vemos com os ganhadores olímpicos, na verdade, eles são muito dedicados e produtivos quando possuem uma meta bem estabelecida. Tendo em vista o esforço e a entrega necessários para atuar em alto nível na maioria dos esportes em todo o mundo, essa colocação acaba se encaixando com os campeões que se encontram neste grupo.

Confira os atletas de signos de terra que ganharam medalhas olímpicas em 2024:

Capricórnio

Rayssa Leal - medalhista de bronze

- medalhista de bronze Gabriel Medina - medalhista de bronze

Touro

Beatriz Souza - medalhista de ouro no judô, Rebeca Andrade - medalhista de ouro em Ginástica Artística Solo feminino, medalhista de prata em Ginástica artística Individual geral e também em Salto, além de bronze em equipes. Tatiana Weston-Webb - medalhista de prata no surfe Rafaela Silva - medalhista de bronze judô - equipes mistas Rafael Silva - medalhista de bronze judô - equipes mistas

Virgem

Julia Soares medalhista de bronze em ginástica artística equipes

medalhista de bronze em ginástica artística equipes Daniel Cargnin medalhista de bronze judô - equipes mistas

medalhista de bronze judô - equipes mistas Rafael Macedo medalhista de bronze judô - equipes mistas

Signos de ar: Gêmeos, Libra e Aquário

Quando chegamos nos signos de ar, é vista uma energia grande, seja mental e física, fazendo com que gostem de estar sempre em movimento, algo que acaba ajudando bastante para um atleta de alto nível. O trabalho em equipe também pode ser destacado nesse agrupamento, trazendo alguns medalhistas de categorias coletivas.

Aquário

Willian Lima - medalhista de bronze judô (equipes mistas e prata em Judô até 66 kg)

Libra

Flávia Saraiva - medalhista de bronze em ginástica artística equipes

- medalhista de bronze em ginástica artística equipes Ketleyn Quadros - medalhista de bronze judô (equipes mistas)

Signos de água: Câncer, Escorpião e Peixes

Os nomes de signos de água costumam gostar de atividades ao ar livre, o que acaba se encaixando em algumas modalidades. Além disso, são sonhadores e determinados a fazerem o necessário para alcançar seus objetivos.

Peixes

Caio Bonfim - medalhista de prata em Atletismo Marcha Atlética 20 km

- medalhista de prata em Atletismo Marcha Atlética 20 km Larissa Pimenta - medalhista de bronze judô (equipes mistas e Judô até 52kg)

- medalhista de bronze judô (equipes mistas e Judô até 52kg) Leonardo Gonçalves - medalhista de bronze judô (equipes mistas)

Câncer

Jade Barbosa - medalhista de bronze em ginástica artística equipes

Escorpião

Guilherme Schmidt - medalhista de bronze judô (equipes mistas)

Signos de fogo: Áries, Leão e Sagitário

Já os signos de fogo são relacionados com intensidade, que podem até mesmo utilizar o esporte como uma espécie de válvula de escape na vida. Alguns também são competitivos, ajudando nas modalidades olímpicas.

Áries

Lorrane Oliveira - medalhista de bronze em ginástica artística equipes