O pronunciamento de Bruna Biancardi, nesta terça-feira (19), sobre o vídeo em que Neymar aparece ao lado de duas mulheres em uma boate em Barcelona, na Espanha, repercutiu nas redes sociais. Dessa maneira, muitos internautas criticaram a atitude do jogador do Al-Hilal para com a influenciadora, que está em reta final de gravidez.