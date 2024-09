Gabriel Milito e Marcelo no Maracanã (Photo by Daniel RAMALHO / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 18/09/2024 - 21:41 • Rio de Janeiro

Na noite desta quarta-feira (18), o Fluminense venceu o Atlético Mineiro por 1 a 0 pela primeira partida das quartas de final da Copa Libertadores na América. O jogo foi decidido no fim do segundo tempo, com gol de cabeça de Lima.

O lance do único gol da partida ocorreu a partir da falha do meia Brahian Palacios. O jogador colombiano entrou na partida no lugar de Gustavo Scarpa. O autor do gol decisivo, Lima, também foi só foi a campo na segunda etapa do jogo.

Diogo Barbosa e Gustavo Scarpa (FOTO: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.)

O comentarista da Paramount+, Paulo Vinícius Coelho, analisou o gol derradeiro do confronto. Segundo o jornalista, o gol foi resultado de um erro de estratégia do técnico do Atlético Mineiro, Gabriel Milito.

-Olha qual era a função do Brahian Palacios, que é ponta. Ele entrou para defender. É castigo para Gabriel Milito e o mérito de um Fluminense que traçou uma estratégia e quebrou a marcação individual do Atletíco-MG, obrigou o Galo nos minutos finais a jogador em linha de cinco para marcar o Keno - disse PVC.

A partida derradeira do confronto será realizada na próxima quarta-feira (25), às 19h, na Arena MRV. O tricolor carioca vai a Belo Horizonte com a vantagem de um gol e precisa apenas do empate para avançar de fase.