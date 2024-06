‘Psicopata do Hexa’ tira CPF e diz que virá ao Brasil

O torcedor russo Yury Torsky, mais conhecido como 'Psicopata do Hexa' (Foto: Reprodução/Instagram)







Escrito por Lance! • Publicada em 18/06/2024 - 12:51 • Rio de Janeiro (RJ)

O torcedor russo Yury Torsky, mais conhecido como "Psicopata do Hexa", de 39 anos, conseguiu tirar o Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e planeja viagem ao Brasil. Para contar a novidade, ele voltou ao seu Instagram após seis meses usando uma camisa da Seleção Brasileira e escreveu a legenda em português. A informação foi publicada pela revista "Quem".

Na Copa do Mundo de 2018, na Rússia, Torsky viralizou durante um jogo do Brasil ao segurar uma bandeira do país na frente do rosto com uma expressão "sinistra". A foto virou meme e até hoje é uma das mais compartilhadas durante as competições disputadas pela Seleção.

Com a fama, o torcedor passou a se dedicar ao fubebol do Brasil e ao Flamengo nas suas redes socias, além de levar a bandeira brasileira em suas viagens pelo mundo.