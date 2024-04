Prefeitura de Juazeiro deve retirar estátua de Daniel Alves

Pedido foi acatado pelo MP-BA (Foto: Divulgação / Prefeitura de Juazeiro)







Escrito por Lance! • Publicada em 25/04/2024 - 19:57 • São Paulo (SP)

O Ministério Público da Bahia (MP-BA) recomendou que a estátua feita em homenagem a Daniel Alves, na cidade de Juazeiro na Bahia, seja retirada.

A decisão partiu após uma determinação legislativa que prevê que sejam proibidas homenagens a pessoas vivas realizada com bem público. Após a recomendação do Ministério Público do estado, a prefeitura de Juazeiro acatou o pedido.

A retirada da estátua também começou a ser cobrada pelos moradores locais após a condenação de Daniel Alves por agressão sexual. Mesmo antes da condenação de Daniel Alves, no ano passado, a estátua já havia sido vandalizada, com uso de sacos pretos e fitas adesivas.

(Foto: Reprodução/Redes Sociais)

A estátua tem o tamanho real do jogador, com a camisa da Seleção Brasileira e uma bola no pé. Daniel Alves foi condenado a quatro anos e meio de prisão por agressão sexual a uma mulher. O crime ocorreu em uma boate, em Barcelona, no fim de 2022. Atualmente, responde em liberdade provisória.