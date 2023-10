Felipão x Romário

A insistência na pergunta sobre a razão da ausência de Romário na Seleção Brasileira marcou a relação entre Cícero Mello e Luiz Felipe Scolari. O repórter chegou a se recusar a passar para outra pergunta, em coletiva de imprensa, sem ouvir uma resposta do treinador, que se recusava a falar sobre o assunto. “Depois encontrei com ele em Portugal e debatemos esse assunto. Ele me disse que eu era paulista e que paulista não gostava de técnico gaúcho. Tive que lembrar que eu nasci no Rio Grande do Sul”, comentou Cìcero.