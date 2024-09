Ponteiro do Cruzeiro denuncia caso de racismo ocorrido dentro do Minas Tênis Clube

Rodriguinho é ponteiro do Cruzeiro (Foto: Agência i7/Sada Cruzeiro)







Escrito por Lance! • Publicada em 28/09/2024 - 15:25 • Rio de Janeiro (RJ)

Rodriguinho usou as redes sociais para denunciar um suposto caso de racismo dentro do Minas Tênis Clube. O ponteiro do Cruzeiro não deu detalhes do acontecimento, no entanto, fez postagens e gravou um vídeo nas redes sociais neste sábado (28). Segundo a publicação, a questão envolveria jogadores da base da Raposa.

— Dentro do clube mais “tradicional” de Belo Horizonte, acontecendo mais um caso de racismo, dessa vez para com os meninos do sub-15. Um absurdo, que acontece o que? Esconde debaixo do tapete e segue a vida. — disse a postagem.

Na segunda postagem, Rodriguinho citou um atleta da base do Cruzeiro, desejando força e apoiando o jogador.

— Muitos infelizmente já passaram por isso. Cabe a nós como sociedade não aceitar esse tipo de atitude. — escreveu.

E por último, Rodriguinho gravou um vídeo dizendo que seria um episódio isolado, sem querer generalizar os frequentadores que utilizam as dependências do local.

— Gente, lembrando que não é uma generalização com o clube e com todas as pessoas, que são atletas, que frequentam, sócios. Não é. Tenho certeza que a maioria se posicionaria contra. Os atletas, comissão, todo mundo, mas não é a primeira vez que acontece. Então tem que ter uma política um pouco mais rígida com esses casos. Tá bom? Lembrando que não é generalizando. Tenho certeza que a maioria se posiciona desta mesma forma, se posicionando contra esse tipo de atitude. — disse.

Segundo o “ge”, a assessoria do Cruzeiro explicou que um garoto de 14 anos, integrante de um projeto do clube com o Argos de Contagem, foi alvo de atos racistas. O caso teria acontecido em uma partida do Campeonato Metropolitano.