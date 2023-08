- Os policiais conseguiram se reunir com um gerente de propriedade e obter imagens de vídeo do suspeito junto com outras evidências. O imóvel estava ocupado no momento do incidente, mas não houve contato com o suspeito envolvido. Quando o vídeo foi compartilhado nas redes sociais, diversas denúncias foram encaminhadas ao Gabinete do Xerife. Depois de processar as evidências e as informações, os policiais entrevistaram Brady Cooper (23), de Glenburn. Cooper foi acusado de dois crimes e o caso foi submetido ao Ministério Público para análise posterior - informou o comunicado.