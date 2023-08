- O favoritismo é do Palmeiras. O Boca Juniors é terrível, é um adversário bom para se evitar, mas hoje a diferença do Boca para o Palmeiras é gigantesca. Em termos de bola, de técnica, de condição financeira e de tudo. O Boca tem uma camisa monstruosa em Libertadores, mas a diferença é enorme. Diria até que o Racing é mais perigoso que o Boca Juniors jogando bola. A chance do Palmeiras (de chegar na final) é gigantesca -, opinou durante o pós-jogo da JP Esportes.