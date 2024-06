O arbitro Rafael Rodrigo Klein durante partida entre Fluminense e Flamengo (Foto: Cesar Greco)







Escrito por Lance! • Publicada em 23/06/2024 - 19:19 • Rio de Janeiro

Fluminense e Flamengo se enfrentaram na tarde deste domingo no Maracanã, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro. O confronto entre os dois extremos da tabela (Flamengo é o líder e o Fluminense é o lanterna), ficou marcado por uma polêmica de arbitragem envolvendo um pênalti marcado a favor do Flamengo, no final do segundo tempo.

No lance em questão, Bruno Henrique e Calegari se enroscam dentro da área, e a disputa termina com BH no chão. O árbitro da partida, Rafael Rodrigo Klein optou por marcar o pênalti a favor do Flamengo, que não sofreu interferência do árbitro de vídeo. A decisão da arbitragem revoltou, quase que de forma unânime, os comentaristas de futebol que vieram a público opinar o lance.

Árbitro marcou o pênalti para o Flamengo sem a interferência do VAR. (Foto: Alexandre Loureiro/AGIF)

Confira a opinião dos jornalistas sobre o pênalti marcado para no Fla x Flu;

Independentemente dos outros resultados da rodada, a colocação de ambos os times permanece a mesma. O Flamengo dorme na liderança, com 24 pontos, e o Fluminense permanece na lanterna por mais uma rodada. O gol de pênalti marcado por Pedro, para o Flamengo, foi o único da partida que se encerrou pelo placar de zero a um. O tricolor foi o mandante da partida.