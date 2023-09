Com uma decisão favorável na Justiça, o Cuiabá também conseguiu aumentar a multa diária para R$ 10 mil em caso de descumprimento da ordem judicial, que antes era de R$ 1 mil. O perfil oficial do clube foi desativado sem aviso prévio no dia 8 de agosto, sob alegação de violação de termos de uso da plataforma. O Auriverde alega que entrou em contato com o suporte do Facebook, que também é comandado pelo Grupo Meta, mas não obteve respostas esclarecedoras sob os denunciantes ou quais conteúdos infringiram as normas do Instagram.